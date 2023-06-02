Бои в Белгородской области: танки добровольцев уже под Шебекино (фото, видео)

По словам добровольцев, в селе Новая Таволжанка ведутся боевые действия против российских войск. В населенном пункте уже дислоцируется техника ЛСР.

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Добровольцы из Легиона "Свобода России" продемонстрировали свой танк с флагом ЛСР в селе Новая Таволажка, что близ города Шебекино Белгородской области России. Соответствующее фото 2 июня опубликовано в Telegram-канале бойцов.

"Наш танк с флагом Свободной России в селе Новая Таволжанка под Шебекино. Доброго утра с нашей Родины! Продолжаем борьбу!" — говорится в сообщении добровольцев.

Также бойцы опубликовали видео сражения с российскими солдатами в селе Новая Таволжанка. На видео добровольцы заняли позицию и ведут огонь из стрелкового оружия.

А тем временем бойцы "Русского добровольческого корпуса" публикуют видео перемещения на военной технике в Белгородской области с командиром РДК Денисом Никитиным.

"Вторая фаза" боев в Белгородской области

1 июня стало известно, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" вновь прорвали российскую границу и ведут бои с Вооруженными силами РФ.

По словам командира РДК Дениса Никитина, его бойцы уже вышли на подступы к городу Шебекино. Добровольцы убеждают местных жителей эвакуироваться из населенного пункта.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также информировал о нанесении удара по Шебекино, в результате которого пострадало общежитие на улице Ленина возле здания местной администрации. Как сообщили бойцы из РДК, удар был нанесен из установок залпового огня "Град".

Также 1 июня жительница Шебекино Белгородской области РФ рассказала, что на город якобы идет наступление Вооруженных сил Украины. В то же время российских военных там очень мало.