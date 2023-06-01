"Вместо тысячи слов": добровольцы РДК показали свою военную технику (видео)

Боевые машины партизан сперва ехали по бездорожью, маскируясь в зелени, а потом проехали по одной из трасс в Белгородской области РФ.

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Военные "Русского добровольческого корпуса" снова вышли в рейд и показали свою технику. Видео были опубликованы в телеграм--канале добровольческого формирования в четверг, 1 июня.

На первых кадрах показано, как несколько боевых машин едут по бездорожью. С обеих сторон их прикрывают зазеленевшие деревья.

На втором видео венная техника едет уже по заасфальтированной дороге. На броне сидят добровольцы. Они одеты в камуфляж. На шлемах и руках у военных — распознавательные знаки в виде полосы желтого скотча. Все военные имеют при себе автоматы.

"Русский добровольческий корпус на родных просторах — вместо тысячи слов", — подписали видео в телеграм-канале РДК.

Напомним, 1 июня стало известно, что РДК и легион "Свобода России" ведут бои в районе Шебекино. По словам командира РДК Дениса Никитина, его бойцы уже вышли на подступы к городу. Военные убеждают местных жителей эвакуироваться из населенного пункта.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков я сообщил о нанесении удара по Шебекино, в результате которого пострадало общежитие на улице Ленина возле здания местной администрации. Как сообщили бойцы из РДК, удар был нанесен из установок залпового огня "Град".