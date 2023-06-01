"Замість тисячі слів": добровольці РДК показали свою військову техніку (відео)

Бойові машини партизанів спершу їхали бездоріжжям, маскувавшись у зелені, а потім проїхали однією з трас у Бєлгородській області РФ.

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Військові "Російського добровольчого корпусу" знову вийшли у рейд та показали свою техніку. Відео були опубліковані в телеграм-каналі добровольчого формування в четвер, 1 червня.

На перших кадрах показано, як кілька бойових машин їдуть бездоріжжям. З обох боків їх прикриває зелень від дерев.

На другому відео техніка їде вже заасфальтованою дорогою. На броні сидять добровольці. Вони одягнені у камуфляж. На шоломах і руках військових — розпізнавальні знаки у вигляді смуги жовтого скотчу. Усі військові мають при собі автомати.

"Російський добровольчий корпус на рідних теренах — замість тисячі слів", — підписали відео в телеграм-каналі РДК.

Нагадаємо, 1 червня стало відомо, що РДК та легіон "Свобода Росії" ведуть бої в районі Шебекіно. За словами командира РДК Дениса Нікітіна, його бійці вже вийшли на підступи до міста. Військові переконують місцевих жителів евакуюватись із населеного пункту.

Цього ж дня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков я повідомив про завдання удару по Шебекіно, внаслідок якого постраждав гуртожиток на вулиці Леніна біля будівлі місцевої адміністрації. Як повідомили бійці з РДК, удару було завдано з установок залпового вогню "Град".