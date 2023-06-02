Активні бої під Шебекіно: бійці легіону "Свобода Росії" просуваються вперед (відео)

Бійці ЛСР опублікували кадри завдання удару за місцем зосередження путінської армії в районі Шебекіно, Бєлгородської області.

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Telegram-канал легіону "Свобода Росії" (ЛСР) опублікував кадри з населеного пункту Шебекіно, Бєлгородської області, зняті з безпілотника. На відео помітний стовп густого диму в районі міста та інші осередки спалаху на всій території.

"У Шебекіно "метушилась пожежа блакитна". На відео результат зосередження ворожих військ у місті. Рухаємось далі", — написали 2 червня у коментарях під відео автори публікації.

Трохи раніше в ЛСР повідомили, що на підступах до Шебекіно, а саме в районі села Нова Таволжанка точаться активні бої між бійцями легіону та "Російського добровольчого корпусу" та підрозділами ЗС РФ.

"У нас активні бої на околицях с. Нова Таволжанка. На жаль, є поранені легіонери, але свобода добувається кров'ю. Усіх поранених уже доставлено до лікарні", — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, начальник штабу РДК Олександр "Фортуна" повідомив, що його бійці продовжують вести диверсійну операцію.

"РДК рветься вперед. Займаємося дорозвідкою, диверсійною діяльністю. Незабаром, я думаю, наші шановні слухачі та шанувальники дізнаються у чому був задум", — сказав він.

Заява влади регіону

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що різні ділянки прикордонної території зазнають артилерійського удару. За його словами, українські сили обстріляли ділянку автодороги у селищі Маслова Пристань Шебекинського округу, є загиблі.

"Уламки снарядів потрапили в автомобілі, що проїжджали повз. В одному з них їхали дві жінки, від отриманих травм вони загинули на місці", — додавши, що ще двоє чоловіків отримали поранення.

Також під обстрілом опинилися село Тишанка Волоківського району, яким було випущено 11 снарядів, і хутір Леонівка Валуйського округу. Постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що бійці "Російського добровольчого корпусу" намагалися перейти кордон у районі ділянки Уразово-Веригівка Білгородської області РФ. За інформацією російських військкорів, на цій ділянці було помічено близько 100 осіб.