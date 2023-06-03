Страны НАТО не хотят принимать Украину из-за страха перед Россией, — Зеленский

Владимир Зеленский не ждет вступления Украины в НАТО до окончания войны, но надеется получить гарантии от руководства Альянса на саммите в Вильнюсе.

Некоторые страны-участницы НАТО не хотят видеть Украину в Альянсе из-за страха перед Россией. Украинский президент Владимир Зеленский высказался об этом в интервью изданию The Wall Street Journal.

В июле в Вильнюсе, столице Литвы, состоится саммит НАТО, на котором Украина рассчитывает уточнить сроки вступления в организацию. По словам Владимира Зеленского, некоторые страны слишком боятся прямой конфронтации с Россией, поэтому затягивают процесс, однако на Альянс все больше давят, призывая предоставить украинцам определенные гарантии безопасности и определить их путь к членству. Президент не ждет, что НАТО примет Украину, пока на ее территории идет война с Россией, но хочет услышать от партнеров обещание о вступлении в Альянс уже после победы.

"Если нам не дадут сигнал в Вильнюсе, я считаю, что Украине нет смысла быть на этом саммите", — сказал он. На вопрос, может ли Киев получить такой сигнал глава государства ответил: "Не знаю. Я честно не знаю".

Как напомнило WSJ, в 2008 году НАТО заявила, что примет Украину в свои ряды, но не назвал конкретных сроков. Украина подала заявку на членство в прошлом году, но США, неофициальный лидер организации, уклоняется от обсуждения условий вступления, а вместо этого сосредоточились на предоставлении военной помощи.

2 июня Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет втягивать ни одну страну НАТО в войну с Россией. Выступая на пресс-конференции в Киеве президент добавил: Киев не ищет альтернативу, но нуждается в гарантиях безопасности.

1 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину необходимо подготовить к окончанию войны. Североатлантический Альянс намерен продолжить поддерживать Украину и после завершения боевых действий, чтобы предотвратить новое вторжение.