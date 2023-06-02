"Чтобы история не повторилась": НАТО обязуется подготовить Украину к окончанию войны

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, для украинцев и всего оборонного союза будет большой трагедией, если Владимир Путин одержит победу в войне.

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Североатлантический Альянс намерен продолжить поддерживать Украину после окончания войны, чтобы избежать нового вторжения. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 1 июня, пишет CNN.

Генсек НАТО отметил, что россияне могут повторно атаковать Украину после перегруппировки.

"Мы все согласны с тем, что посреди войны мы не можем сделать Украину полноправным членом НАТО, но в то же время нам нужно подготовиться к тому, что произойдет, когда война закончится, потому что тогда мы должны сделать так, чтобы история не повторилась", — сказал Столтенберг.

По словам главы оборонного союза, ошибка президента РФ Владимира Путина заключается в том, что он недооценил Украину и НАТО. Он подчеркнул, что Альянс будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".

"Для украинцев будет большой трагедией, если победит президент Путин, но это также будет опасно для нас", — считает глава НАТО.

Столтенберг также обратился к лидерам РФ и Китая, указав на нецелесообразность решения вопросов при помощи силы.

Напомним, 1 июня Йенс Столтенберг также сказал, что у Украины есть достаточно возможностей для того, чтобы освободить свои территории от российских оккупантов. По его словам, Североатлантический альянс предоставил Украине огромное количество военной помощи для того, чтобы начать контрнаступление.

Еще мы писали о том, что 1 июня премьер-министр Великобритании Риши Сунак, заявил, что Украина обязана в будущем стать полноценным членом НАТО. Он подчеркнул, что полностью поддерживает главу Альянса в том, что в будущем Киев должен получить соответствующее приглашение.

Мы также сообщали, что 1 июня президент Украины Владимир Зеленский посетил саммит Европейского политического сообщества, где отметил, что Украина готова к вступлению в НАТО, но ждет, когда к этому будет готов Альянс.