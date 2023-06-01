"Мы никуда не уходим": законное место Украины - в НАТО, — премьер Британии

Поддержка Киева союзниками будет продолжаться вплоть до победы над российской агрессией и это сильный сигнал для Владимира Путина, отметил Риши Сунак.

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Украина обязана в будущем стать полноценным членом НАТО. Такое мнение во время саммита Европейского политического сообщества в Молдове озвучил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает CNBC 1 июня.

По его словам, он полностью поддерживает главу Альянса в том, что в будущем Киев должен получить приглашение и стать полноправным членом союза.

"Я согласен с генеральным секретарем НАТО, что законное место Украины – в НАТО. И то, о чем мы также говорим с Украиной сейчас, – это гарантирование того, что у них есть вся необходимая поддержка для успешного контрнаступления", — говорится в сообщении.

Кроме того, премьер-министр Великобритании отправил новый сигнал президенту Российской Федерации Владимиру Путину о том, что поддержка Киева не прекратится до тех пор, пока с российской агрессией не будет покончено. Даже если речь идет о долгосрочной перспективе.

"Мы хотим убедиться, что ввели меры безопасности для Украины на долгосрочную перспективу и что послали очень сильный сигнал Владимиру Путину, что мы никуда не уходим. Мы здесь остаемся и будем поддерживать Украину не только сейчас, но и в будущем", — подытожил Риши Сунак.

Напомним, 1 июня Владимир Зеленский поблагодарил Риши Сунака за ракеты Storm Shadow, которые накануне предоставила Великобритания. Кроме того, глава государства отметил, что теперь для защиты мирных жителей и гражданской инфраструктуры над городами необходимо создать воздушный щит.

Также на саммите в Молдове Владимир Зеленский назвал главное условие вступления Украины в НАТО. Сейчас официальный Киев ждет, пока союзники продемонстрируют готовность к расширению.