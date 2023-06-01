"Ми нікуди не йдемо": законне місце України — у НАТО, — прем'єр Британії

Підтримка Києва союзниками продовжуватиметься аж до перемоги над російською агресією, і це сильний сигнал для Володимира Путіна, зазначив Ріші Сунак.

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Україна має у майбутньому стати повноцінним членом НАТО. Таку думку під час саміту Європейської політичної спільноти у Молдові озвучив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, повідомляє CNBC 1 червня.

За його словами, він повністю підтримує голову Альянсу в тому, що у майбутньому Київ має отримати запрошення та стати повноправним членом союзу.

"Я згоден з генеральним секретарем НАТО, що законне місце України – у НАТО. І те, про що ми також говоримо з Україною зараз, – це гарантування того, що вони мають всю необхідну підтримку для успішного контрнаступу", — йдеться в повідомленні.

Крім того, прем'єр-міністр Великобританії відправив новий сигнал президенту Російської Федерації Володимиру Путіну про те, що підтримка Києва не припиниться доти, доки з російською агресією не буде покінчено. Навіть якщо йдеться про довгострокову перспективу.

"Ми хочемо переконатися, що ввели заходи безпеки для України на довгострокову перспективу і що надіслали дуже сильний сигнал Володимиру Путіну, що ми нікуди не йдемо. Ми тут залишаємося і підтримуватимемо Україну не тільки зараз, а й у майбутньому", — підсумував Ріші Сунак. .

Нагадаємо, 1 червня Володимир Зеленський подякував Ріші Сунаку за ракети Storm Shadow, які напередодні надала Великобританія. Крім того, глава держави наголосив, що тепер для захисту мирних мешканців та громадянської інфраструктури над містами необхідно створити повітряний щит.

Також на саміті у Молдові Володимир Зеленський назвав головну умову вступу України до НАТО. Наразі офіційний Київ чекає, поки союзники продемонструють готовність до розширення.