Україна готова бути в НАТО: Зеленський назвав головну умову вступу

За словами очільника держави, офіційний Київ чекає, поки союзники продемонструють готовність до розширення.

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Президент України Володимир Зеленський відвідав саміт Європейської політичної спільноти та зустрівся з президенткою Молдови Маєю Санду. Очільник держави говорив про формулу миру та подякував Молдові за співпрацю. Про це він сказав під час саміту.

Зеленський зауважив, що Україна готова до вступу в НАТО, але чекає, коли до цього буде готовий Альянс.

"Україна готова бути в НАТО, ми чекаємо, доки НАТО буде готове прийняти і бачити Україну, і я думаю, що гарантії безпеки дуже важливі не лише для України, а й для наших сусідів, для Молдови, через агресію Росії проти України та потенційну загрозу для іншої частини Європи", – сказав президент.

Володимир Зеленський подякував Молдові за приймання українських біженців та наголосив на спільному майбутньому України та Молдови в ЄС.

"Ми разом, плече до плеча. І що важливо, наше майбутнє – в Євросоюзі. Ми говорили з президентом Молдови Маєю Санду також про двосторонні відносини, деякі інфраструктурні проєкти, а також, що я думаю дуже важливо, про наше європейське майбутнє. Ми вдячні Молдові, молдавським людям, які приймали всіх наших людей, усіх українських біженців із перших днів повномасштабного вторгнення. Ми цього не забудемо", – сказав Зеленський.

Президент України, відповідаючи на питання журналістів, заявив, що війна триватиме до перемоги України, але Росія може закінчити її раніше, залишивши захоплені території.

На саміті Європейської політичної спільноти планують обговорити спільні зусилля щодо миру в Україні, кризи, пов'язаною з війною, захист демократії, енергетичну безпеку тощо.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський відвідує саміт Європейської політичної спільноти, де присутні понад пів сотні лідерів Європи. Представники ЄС і НАТО.

30 травня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Вони обговорили посилення української ППО.