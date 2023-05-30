"Предметна розмова": Зеленський обговорив із Шольцем посилення української ППО

Йшлося про реалізацію домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до Німеччини, та подальше зміцнення обороноздатності України.

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У вівторок, 30 травня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Про це повідомляється в офіційному Twitter-акаунті українського лідера.

"У мене була предметна телефонна розмова з канцлером Шольцем. Я подякував йому за реалізацію потужного оборонного пакета вартістю 3 мільярди євро", – йдеться у публікації.

Лідери держав обговорили реалізацію домовленостей, яких було досягнуто під час недавнього візиту Зеленського до Берліна, та подальше зміцнення обороноздатності України, зокрема ППО.

"Ми погодили наші позиції напередодні майбутніх міжнародних заходів", – додав Зеленський.

Нагадаємо, 27 травня у Пентагоні заявили, що українські військові вже проходять навчання на американських танках M1 Abrams у Німеччині. Близько 200 з них (приблизно танковий батальйон) брали участь у загальновійськових навчаннях на полігонах у Графенвері та Хоенфельсі.

26 травня прессекретар Міністерства оборони ФРН повідомив ЗМІ, що Україна запросила у Німеччини постачання крилатих ракет Taurus. Ці ракети класу "повітря-земля" призначені для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей та є конкурентами Storm Shadow.