"Рельсы громко остановили работу": под Мелитополем неизвестные взорвали железнодорожное полотно, — Федоров

Российские оккупанты используют железную дорогу в Акимовском районе Запорожской области для перевозки техники и личного состава.

В оккупированной части Запорожской области в Акимовском районе раздался взрыв. Неизвестные взорвали железнодорожное полотно вблизи села Долинское. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Украинская железная дорога против окупантов. Несколько часов назад железнодорожные рельсы вблизи села Долинское Акимовского района громко остановили работу", — проинформировал он.

Иван Федоров отметил, что российские оккупанты используют железную дорогу в Акимовском районе для перевозки техники и личного состава на фронт.

Напомним, что 2 июня Иван Федоров сообщил, что во временно оккупированной Михайловке Мелитопольского района Запорожской области был взорван автомобиль, в котором находились четыре коллаборанта. Они намеревались провести время в местном кафе, но их авто взлетело в воздух прямо возле заведения.

30 мая сообщалось, что на заводе "Автоцветлит" в Мелитополе прогремел взрыв. На территории завода оккупанты разместили большую военную базу.