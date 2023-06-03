"Сатанисты понесли наказание": под Марьинкой "кадыровцы" удрали после выстрелов ВСУ (видео)

Боевики Кадырова, которых перебросили в Донецкой области для штурмов, не успели поштурмовать из-за работы украинских артиллеристов. "Боги войны" попали прямо в авто с вояками, после чего те побежали в ближайшую посадку.

Под Марьинку в Донецкой области завезли "кадыровцев" — спецназовцев подразделения "Ахмат" и полка "Север-Ахмат". Они должны штурмовать на этом участке фронта. Впрочем, их наступление застопорили украинские артиллеристы, ударив по авто с "кадыровцами", в которых те ехали наступать. Об этом сообщил спикер Одесской ВА Сергей Братчук.

"Подразделения Кадырова снова удрали от украинских снарядов в Марьинке, ведь они могут только отращивать бороду и позировать на телефоны. В этот раз они позировали на наш дрон, где показали реальность своей силы — быстро бегать, наложив в штаны", — написал Братчук.

На опубликованных кадрах видно, как артиллерия ВСУ подкараулила авто чеченских боевиков и метко попала прямо под колеса. После взрыва бравые "кадыровцы" быстро дали драла в ближайшую лесополосу и там растворились.

Напомним, что 31 мая Кадыров заявил, что им "надоело ждать" и что "сатанисты понесут заслуженное наказание" и объявил о наступлении "кадыровцев" на Донбассе и планах оккупировать ряд населенных пунктов. Глава Чечни заявил, что на Марьинское направление были передислоцированы боевики подразделений "Ахмат" и "Север-Ахмат". Ими командует майор Апты Алаудинов

Ранее сообщалось, что 29 мая Кадырова призвали захватить Кривой Рог. По словам вояки ВС РФ Хусейна Джамбетова, в украинском городе находятся "именно те, кто им нужен".