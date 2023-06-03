В сети показали редкие кадры использования ВСУ гаубиц OTO Melara Mod 56 из Испании (видео)

Гаубица калибра 105 мм предназначена специально для использования в горно-пехотных подразделениях.

В сети появились видео, на котором Силы обороны Украины используют 105-мм гаубицу итальянского производства OTO Melara Mod 56, переданную Испанией. Соответствующее видео стали публиковать 3 июня.

Отметим, что В начале ноября 2022 года министр обороны Испании Маргарита Роблес анонсировала передачу Украине батареи из шести таких гаубиц, а также обучение украинских военных.

Что известно об OTO Melara Mod 56

Согласно открытым источникам, OTO Melara Mod 56 — это итальянская 105-мм гаубица, специально разработанная для горно-пехотных подразделений. Ствол данного орудия имеет длину в 14 калибров. Она обладает возможностью осуществлять огневую поддержку на расстоянии свыше 10 км с высокой скоростью стрельбы до 10 выстрелов в минуту. Угол наклона орудия может изменяться в пределах от -7 до +65 градусов, обеспечивая гибкость и точность при стрельбе.

Гаубица OTO Melara Mod 56 Фото: Википедия

Особенностью OTO Melara Mod 56 является легкое разделение на 12 компонентов, что позволяет его транспортировать в разобранном виде. Итальянская армия специально предусмотрела эту особенность для возможности перемещения огневой мощи даже с использованием мулов. Без защитного щита гаубица может быть перевезена внутри гусеничного бронетранспортера M113, который используется для десантирования войск.

Всего было произведено более 2300 экземпляров OTO Melara Mod 56, и до сегодняшнего дня он остается на вооружении примерно в 30 странах.

Напомним, 2 июня бойцы ВСУ рассказали о работе гаубицы FH70 под Бахмутом. Украинские защитники отметили, что западная артиллерия более точная и дальнобойная, чем советские образцы.

Ранее, 30 мая, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с представителями британской оборонной компании BAE Systems, которая занимается изготовлением танков Challenger и гаубиц М777. Речь шла о налаживании производства машин непосредственно в Украине.