"Должно было исполниться 22": в войне против РФ погиб сын известной украинской теннисистки (фото)

21-летний сын Анны Запорожановой Остап пошел на войну фактически с начала полномасштабного российского вторжения и погиб в Донецком направлении.

В войне против РФ во время выполнения боевой задачи погиб сын известной украинской теннисистки Анны Запорожевой Остап. Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.

"С сожалением и болью сообщаем, что вчера на фронте на Донецком направлении погиб сын выдающейся украинской теннисистки, известной тренерши по теннису Анны Запорожевой – Остап. Накануне был ровно год, как парень ушел добровольцем защищать Украину, через месяц ему должно было исполниться 22 года", – говорится в сообщении.

Боец ВСУ Александр Морозов вспомнил Остапа Онистрата, как смелого воина и не по годам развитого молодого человека. 21-летний Остап ушел на фронт вместе со своим отцом.

"Почти ничего не пишу о тех, кого мы ежедневно теряем. Но сегодня такой день что хочется написать. Меня очень поразил ход мыслей Остапа. Его самостоятельность в возрасте 21 года. Его мотивация. Жажда учиться и делать все для победы. Я жалуюсь на молодое поколение, что из них мало что хорошего вырастет. И среди многих знаю только 5 человек такого возраста, которые действительно могут принять решение и изменить этот мир к лучшему. Одним из этих юношей был Остап. Почивай с миром", — написал Александр Морозов.

Отметим, что Анна Запорожанова — мастер спорта Украины международного класса. В 2000 году спортсменка представляла Украину на Олимпийских играх в Сиднее, играла за сборную Украины в Кубке Федерации. Личный рекорд по парному рейтингу WTA установила в 2001 году – 142 место. После завершения карьеры Запорожанова занималась тренерской деятельностью.

Напомним, что на фронте погиб футболист Николай Жидков, который приостановил карьеру в Польше и вернулся в Украину, чтобы пойти на службу в ВСУ.

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