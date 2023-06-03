"Закончат на уровне дачи Шойгу": у Зеленского высмеяли "ликвидацию добровольцев" в РФ

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, российское оборонное ведомство не в состоянии контролировать никакие процессы, поэтому его заявления можно воспринимать только как шутки.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на заявления Минобороны России касательно событий в Белгородской области. В российском ведомстве в очередной раз заявили об уничтожении российских добровольцев, прорвавших границу при том, что сами бойцы регулярно сообщают об успехах на территории РФ. Об этом Подоляк 3 июня заявил в эфире национального телемарафона.

"Министерство обороны может закончить контртеррористическую операцию только на уровне дачи Шойгу. Они не контролируют никакие процессы. Они у нас с вами уже уничтожили военно-воздушные силы, военно-морские силы", — заявил Подоляк.

Советник главы ОП также напомнил о заявлениях Минобороны РФ в первые дни полномасштабного вторжения в Украину, когда ведомство сообщало о почти полном уничтожении украинской армии. Также Подоляк напомнил, как российское оборонное ведомство заявляло, что ВС РФ "авансом уничтожили "Хаймарсы и "Пэтриоты".

"Поэтому слушать Министерство обороны РФ можно только в рамках "Камеди клаба" и не более того. И это неплохо. Это говорит про их уровень и компетенции", — добавил Подоляк.

Напомним, 3 июня бойцы "Русского добровольческого корпуса" сообщили, что они вновь выдвигаются на рейд в Белгородской области РФ. Добровольцы займут позиции на брошенной территории, откуда уехали люди и местная власть.

Также напомним, в украинском Минобороны высмеяли российское оборонное ведомство после заявлений об уничтожении американской системы ПВО Patriot.