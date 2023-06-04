Под Бахмутом наемники ЧВК "Вагнер" вступили в бой с ВС РФ, — пресс-служба Пригожина

Руководитель наемников Евгений Пригожин утверждает, что сначала бойцы ВС РФ заминировали дороги в тылу у "вагнеровцев". А, когда те попытались обезвредить взрывные устройства, — открыли огонь на поражение.

Российские военные по приказу своих командиров открыли огонь по наемникам ЧВК "Вагнер", которые покидали позиции под Бахмутом. Соответсвующее заявление руководителя наемников Евгения Пригожина опубликовала его пресс-служба в воскресенье, 4 июня.

Согласно документу, который был опубликован в телеграм-канале пресс-службы Пригожина, вступили в короткий бой с военнослужащими Минобороны, после того, как были обстреляны в районе села Семигорье (населенный пункт неподалеку от Бахмута, — ред.).

Если верить дате на обнародованном рапорте, перестрелка наемников и ВС РФ произошла еще 17 мая.

В этот день "вагнеровцы" заметили, что группы военных Минобороны зачем-то минируют дороги в тылу. При попытке разминировать фугасы и противотанковые мины наемников обстреляли российские военные. В результате пострадала машина "Урал", принадлежащая ЧВК. У военного грузовика пробило двигатель.

Согласно рапорту, распространенному пресс-службой Евгения Пригожина, "вагнеровцы" приняли ответные меры. Им якобы удалось задержать бойцов ВС РФ, которые и открыли по наемникам огонь.

"Старшим этой группы был офицер МО РФ, командир мотострелковой бригады, подполковник, который находился в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в опубликованном документе.

Заметим, что к Пригожину уже обратились журналисты росСМИ, которые попросили его рассказать подробности инцидента, произошедшего между "вагнеровцами" и российскими военными.

"В настоящий момент расследование ведется. Многие факты не публичны. Однако могу опубликовать первичный рапорт", — сказал Пригожин.

Евгений Пригожин утверждает, что российские военные обстреляли его наемников

Напомним, 4 июня СМИ писали о том, что ЧВК "Вагнер" угрожает действовать без разрешения Минобороны. По словам Евгения Пригожина, он не будет ждать приглашения, чтобы взять на себя охрану границы, если армия не сможет помешать.

А 3 июня Пригожин обрушился с критикой на Шойгу из-за жертв в Белгородской области. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинили министра обороны РФ Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова в замалчивании реального положения дел в Белгородской области.