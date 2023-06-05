Рейды РДК и ЛСР: в Белгородской области образовалась серая зона в 10 кв. км (карта)

Аналитики DeepStateMAP считают, что отсутствие управления и неудачные попытки армии РФ отразить атаку, спровоцировало потерю значительной территории вблизи границы с Украиной.

Бойцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и далее совершают успешные рейды, по результатам которых могли занять уже территории почти в 10 квадратных километров в Белгородской области. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты DeepStateMAP.

Согласно информации ресурса, в этом регионе России "условная серая" на 5 июня занимает территорию площадью 9,77 квадратных километров. Войска РФ не контролируют пункт пропуска, а в пограничной области фиксируется активная деятельность сил проукраинских формирований в Новой Тавильжанке.

Передислокация дополнительных российских подразделений в Белгородскую область не дала результата для Кремля. Аналитики считают, что отсутствие управления и неудачные попытки отразить атаку спровоцировало потерю территории. Российские повстанцы и дальше организуют рейды в приграничной территории, а также фиксируются взаимные обстрелы с федеральными силами.

"Серая зона" в Белгородской области Фото: DeepStateMAP

Ситуация в Белгородской области

В "Русском добровольческом корпусе" 3 июня рассказали, что намерены снова организовать соответствующие рейды в глубь территории РФ. Они будут пытаться закрепиться в районах, где местные власти скрылись, а люди покинули свои дома.

Также российские повстанцы рассказали, что теперь поступят со взятыми в плен военными ВС РФ. Они решили передать их в украинский обменный фонд, поскольку губернатор Вячеслав Гладков не приехал на ранее озвученную встречу, чтобы забрать армейцев.

Армия России в начале июня нанесла хаотические удары по населенным пунктам Белгородской области, надеясь поразить противника. Согласно информации бойцов легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого батальона", войска России не учитывают потери среди гражданского населения.

Напомним, 4 июня в Офисе Президента прокомментировали события в Белгородской области. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, это можно рассматривать как конец эпохи "путинской стабильности".