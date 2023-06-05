"ВСУ начали контрнаступление": СтратКом предупредил о новой психологической спецоперации РФ

Вражеские пропагандисты, по данным командования, будут распространять старые фото и видео с подбитой техникой и погибшими. Целью ИПСО относительно "начавшегося контрнаступления" считают деморализацию украинцев.

Российские захватчики активизируют информационно-психологические операции в сети. Об этом предупредила пресс-служба Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

По данным Страткома ВСУ, россияне планируют усилить распространение фейков о боевых действиях Сил обороны и собственных формирований через соцсети.

"С целью деморализации украинцев и введения в заблуждение сообщества (в том числе собственного населения) российские пропагандисты будут распространять ложную информацию о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинской армии. Даже если контрнаступления и нет. Для этого заготовлены старые видео и фото, показывающие подбитую технику, погибших и пленных. А также другие фейковые материалы", — написала пресс-служба.

В управлении напомнили, что правдивые данные предоставляются только в Генштабе ВСУ и структурах стратегических коммуникаций. Также в Страткоме посоветовали доверять официальным спикерам Сил обороны и ВСУ.

Напомним, утром 5 июня в Минобороны РФ заявили о якобы масштабном наступлении ВСУ на пяти участках фронта. Защитники, по данным вражеского министерства, якобы не добились задач.

Ранее, 4 июня, Центр противодействия дезинформации поделился подборкой фейков, запущенных россиянами об Украине за прошедшую неделю. В частности, в РФ распространили якобы обложку немецкого издания с названием "Украина продолжает отовсюду собирать деньги на свое самоубийство", однако, как оказалось, этого выпуска не существует.