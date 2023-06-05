Наступление на юге Донецкой области: ВСУ могут вести разведку боем, – NYT

Американцы обучали украинских военных проверять позиции российских оккупантов. Еще неясно, какие операции станут частью главного удара, а какие — уловками или диверсиями, говорят военные эксперты.

Наступление ВСУ на юге Донецкой области может стать первоначальным ударом для выявления позиций и численности российских оккупантов. Об этом пишет 5 июня американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на военных аналитиков.

По их данным, отчеты о боевых маневрах на фронте было трудно расшифровать. Пока непонятно, какие операции станут частью главного удара, а какие — уловками или диверсиями.

"Попытка проверить позиции оккупантов — это традиционная тактика, которой американцы обучают украинцев. Российская сторона сообщала о передвижении крупных подразделений вечером 4 июня и утром 5 июня. Это потенциальный сигнал того, что Украина ввела в бой обученные силы", — указали специалисты.

Украинское военное командование официально не подтверждало наступление на юге Донецкой области. Россияне утверждают, что уже вторые сутки отражают атаки ВСУ в регионе.

Напомним, что Минобороны РФ 5 июня отчитывалось о начале 4 июня крупномасштабного наступления ВСУ на пяти участках фронта. В боевых действиях якобы участвовали 23-я и 31-я механизированные бригады.

Командир роты 92-й ОМБр Юрий Федоренко 5 июня рассказывал об успешном продвижении ВСУ на Сватовском направлении Луганской области. Пехота и артиллеристы эффективно выполнили боевое задание.

Институт изучения войны 5 июня сообщал о прорыве ВСУ в Запорожской области. Тактические успехи зафиксированы в восточной части Запорожья.