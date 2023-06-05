Продвинулись на 300 метров: в ВСУ сообщили подробности боев на Луганщине (видео)

Командованию 92 механизированной бригады удалось быстро установить намерения врага, поэтому определенное количество личного состава противника и техники было уничтожено в районах сосредоточения.

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Украинским защитникам удалось продвинуться более 300 метров и закрепиться на выгодных рубежах на Сватовском направлении. Об этом 24 Канала рассказал Юрий Федоренко, командир роты 92 ОМБр.

Захватчики пытались совершать ударно-штурмовые действия на линии столкновения. Наши воины предусмотрели намерения противника и нанесли ему мощный удар.

Федоренко рассказал, что подразделения ВСУ виртуозно отработали по врагу. Российские оккупанты накопили силы и средства, но этого им не хватило для прорыва. Командованию 92 механизированной бригады удалось быстро установить намерения врага, поэтому определенное количество личного состава противника и техники было уничтожено в районах сосредоточения.

"Враг совершал ударно-штурмовые действия по всей линии столкновения со Сватовского направления", — пояснил он.

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Командир роты 92 ОМБр добавил, что украинские артиллеристы эффективно выполнили задание и точными выстрелами заставили пушки войск Российской Федерации замолчать. Впоследствии пехотинцы отразили российское нашествие и совершили контрударные действия, в результате чего удалось улучшить положение на некоторых направлениях.

Боец отметил, что противник по численности превосходит украинские подразделения. Все же это не помешало украинским воинам осуществить успешный маневр. По его словам, это удалось благодаря духу и смелости защитников и защитниц, которые на передовой демонстрируют высокий уровень военных профессиональных навыков.

"Наши ребята делают невероятные вещи, которые не укладываются в голову", — добавил Федоренко.

Напомним, 4 июня пресс-служба 3-й отдельной штурмовой бригады показала, как танки ВСУ пошли на штурм в районе Бахмута. Тяжелая украинская бронетехника на Бахмутском направлении подошла вплотную к локации, где засели захватчики, уничтожив их позиции. Танки ликвидировали очаги россиян, находившихся в густой растительности.