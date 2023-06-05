Первые "леопарды" вступили в бой на Угледарском направлении, — российский командир

В районе населенного пункта Новодонецкое бойцы ВСУ бросили в бой западные танки Leopard, пишет Александр Ходаковский. Всего было замечено до 30 единиц бронетехники.

Немецкие танки Leopard, предоставленные западными союзниками, впервые были замечены на передовой во время боевых действий в районе населенного пункта Новодонецкое, который расположен в 30 км западнее Угледара. Об этом 5 июня сообщил командир батальона "Восток" ВС РФ Александр Ходаковский.

По его словам, подразделения Сил обороны начали активно действовать на данном направлении в районе Новодонецкого, а также у Великоновоселовки. При этом Ходаковский признался, что ситуация для российских сил сложилась тяжелая, так как украинские бойцы наращивают усилия.

"Впервые на нашем тактическом участке увидели леопарды. Как я и предполагал вчера — почувствовав запах успеха, противник бросит в бой дополнительные силы", — написал он в Telegram.

При этом Ходаковский уточнил, что в районе Новодонецкого было зафиксировано до 30 единиц украинской бронетехники.

Поселок Новодонецкое

О "тяжелой ситуации" оккупантов в этом районе пишут и некоторые российские военкоры. По информации противника, украинским защитникам удалось занять позиции на северной окраине Новодонецкого и там закрепиться.

"Фактически противнику удалось вклиниться как минимум на два километра вглубь ранее нами контролируемой территории и зацепиться за окраины населенного пункта", — написал пропагандист Семен Пегов, добавив, что этом участке сложилась критическая ситуация.

Отметим, что в сообщениях противника не уточняется, какие именно танки — Leopard или Leopard 2 — вступили в бой на этом участке фронта. Также на момент публикации официальные украинские источники не подтвердили эти сведения.

Напомним, в Генштабе Вооруженных сил Украины опровергли заявления ВС РФ о том, что Силы обороны начали "большое контрнаступление". Как сообщили журналисты агентства Reuters, украинское командование не станет комментировать российские фейки.