"Земля горит": в Таганроге упал и взорвался неизвестный беспилотник, — росСМИ (видео)

Сообщается, что БПЛА упал в районе свалки. На месте работали сотрудники Минобороны России.

В Таганроге, Ростовская область РФ, упал неизвестный БПЛА и взорвался. Инцидент произошел еще 3 июня, о чем пишет Telegram-канал Baza.

Сообщается, что беспилотник рухнул недалеко от Николаевского шоссе. Принадлежность его пока неизвестна. По предварительным данным, никто в результате взрыва не пострадал.

Также появились видео с места событий. Автор говорит, что беспилотник упал и взорвался недалеко от автомобиля его товарища.

"И земля горит!" — комментирует оператор.

Как сообщил один из местных Telegram-каналов, БПЛА упал в районе свалки Марцево. Сейчас продолжаются поиски обломков.

Кроме того, пропагандистское издание "РИА Новости" пишет, что, согласно информации от местных властей, БПЛА потерял управление, а потому упал.

"Потерявший управление БПЛА упал в субботу, 3 июня, на пустырь, вдалеке от жилых домов Таганрога. Пострадавших и разрушений в результате происшествия зафиксировано не было", — сказала пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.

Напомним, что 5 июня в Белгородской области в результате атаки БПЛА загорелся энергообъект. По данным российских медиа, пожар произошел на подстанции вблизи пункта Болховец. Инцидент с беспилотником подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Также еще 2 июня в Смоленской области РФ БПЛА атаковали нефтяную и газовую станции. На месте взрывов нашли две воронки. По информации местных властей, предприятия атаковали беспилотниками дальнего радиуса действия. Люди не пострадали.