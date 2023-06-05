В Белгородской области в результате атаки БПЛА загорелся энергообъект (фото)
По данным российских медиа, пожар произошел на подстанции вблизи пункта Болховец. Инцидент с беспилотником подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на энергетический объект Белгородского района. Об этом в ночь на 5 июня сообщили в телеграмм-канале SHOT.
"В настоящее время на месте происшествия пожар, работают оперативные службы. Отключения электроэнергии нет, предварительно обошлось без пострадавших", — написали авторы контента.
В местном телеграмм-канале опубликовали фото пожара. Инцидент, по информации авторов, произошел в районе пункта Болховец.
"Недалеко от Болховца взорвали подстанцию, сообщают подписчики", — говорится в посту.
Также снимками с места событий поделился в соцсетях блогер Сергей Стерненко.
Атаку на энергообъект подтвердили местные власти
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородском районе загорелся энергетический объект. По его словам, предварительно причиной возгорания определили сброшенную с беспилотника взрывчатку.
"Пострадавших нет. Отключения потребителей нет. На месте работают оперативные службы", — проинформировал Гладков.
Напомним, 4 июня террорист Игорь Стрелков подверг критике бездействие Кремля на фоне боев в Белгородской области РФ. По его мнению, перемещение наемников вражеской ЧВК "Вагнер" — только выгодно ВСУ.
Также 4 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легион "Свобода России" предложили проведение мирных переговоров губернатору Вячеславу Гладкову. Единственным требованием обсуждения ситуации в регионе определили то, что чиновник должен прийти на встречу без оружия.