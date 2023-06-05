"Разрушаются уже коренные области": Стрелков раскритиковал реакцию РФ на бои на Белгородщине

То, что контрнаступление ВСУ россияне могут не отбить, по мнению экс-главы пророссийских боевиков, в Кремле даже не рассматривают. Он объяснил, что решение о перемещении ЧВК "Вагнер" — выгодно Украине.

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Из-за обстрелов и боев в Белгородской области РФ вражеские власти оказались в ситуации, в которой не могут взять все под контроль и предотвратить превращение региона в поле боя. Об этом заявил в соцсетях 4 июня бывший главарь пророссийских боевиков Игорь Стрелков.

"Ведь если наскрести резервы (а их нужно много), сколотить ударную группировку и попытаться создать "зону безопасности" на территории Харьковской области (глубиной 30-40 километров, не меньше) — то, во-первых, не удастся (сдавать территории всегда легче, чем брать), во-вторых, вся собранная группировка в результате (каков бы результат ни был — что успешен, что нет) "завязнет" на этом участке фронта и использовать ее как резерв не получится от слова вовсе", – написал он.

По мнению Стрелкова, наступление российских армейцев на границе Белгородской области было бы "игрой по правилам противника", и в Кремле это осознают. Однако решение переждать атаки на регионы РФ он также подверг критике.

"Население в шоке и сетует. Разрушаются уже "коренные" области РФ, авторитет власти стремительно падает… Надо что-то делать. И тут — опять "засада": те общегосударственные меры, которые могли бы позволить командованию ВС РФ одновременно успешно обороняться на юге и активно действовать на центральном фронте, не были проведены и даже не подготовлены", — подчеркнул террорист.

По словам экс-главаря боевиков, если страна-агрессорка сосредоточится на этих мерах сейчас, первые результаты они принесут через несколько месяцев. Однако "негативные издержки", как он заметил, наступят сразу.

"В Кремле сейчас просто делают вид, что "ничего особенного не происходит" — да, мелкие террористические атаки… и где-то далеко", — заявил Стрелков.

Он предположил, что российские власти полагаются на то, что ВС РФ успешно отразят контрнаступление ВСУ. О том, что вражеские силы могут не отбить или отбить лишь частично наступление защитников, по мнению террориста, в Кремле "не хотят даже думать". Самостоятельное перемещение боевиков ЧВК "Вагнер" он назвал выгодным ВСУ.

"Именно такого результата противник и хочет — чтобы образовавшийся большой (хоть и сильно потрепанный) резерв был втянут в очередные (наподобие Бахмута) стратегически-бессмысленные и кровавые бои где-то в Волчанске. А враг ударит своими отборными объединениями где-то в другом месте", — объяснил Стрелков.

Напомним, Евгений Пригожин заявил, что наемники ЧВК "Вагнер" готовы отправиться в Белгородскую область РФ для "защиты" жителей.

3 июня такое намерение подтвердил майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин. По его словам, с позиций в городе Бахмут вышли все "вагнеровцы".