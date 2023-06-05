"Руйнуються вже корінні області": Стрєлков розкритикував реакцію РФ на бої на Бєлгородщині

Те, що контрнаступ ЗСУ росіяни можуть не відбити, на думку ексочільника проросійських бойовиків, у Кремлі навіть не розглядають. Він пояснив, що рішення про переміщення ПВК "Вагнер" — вигідне Україні.

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Через обстріли та бої у Бєлгородській області РФ ворожа влада опинилась у ситуації, в якій не може взяти усе під контроль та запобігти перетворенню регіону на поле бою. Про це заявив у соцмережах 4 червня колишній ватажок донецьких бойовиків Ігор Стрєлков.

"Адже якщо наскребти резерви (а їх потрібно багато), сколотити ударне угруповання та спробувати створити "зону безпеки" на території Харківської області (глибиною 30-40 кілометрів, не менше) — то, по-перше, не факт, що вдасться (здавати території завжди легше, ніж брати), по-друге, все зібране угруповання в результаті (який би результат не був — що успішний, що ні) "зав'язне" на цій ділянці фронту і використовувати її як резерв не вийде від слова зовсім", — написав він.

На думку Стрєлкова, наступ російських армійців на кордоні Бєлгородської області був би "грою за правилами противника", і у Кремлі це усвідомлюють. Однак рішення перечекати атаки на регіони РФ він також розкритикував.

"Населення в шоку і нарікає. Руйнуються вже "корінні" області РФ, авторитет влади стрімко падає… Треба щось робити. І тут — знову "засідка": ті загальнодержавні заходи, які могли б дозволити командуванню ЗС РФ одночасно успішно оборонятися на півдні та активно діяти на центральному фронті, не проведено і навіть не підготовлено", — підкреслив терорист.

За словами ексватажка, якщо країна-агресорка зосередиться на цих заходах нині, перші результати вони принесуть через кілька місяців. Однак "негативні витрати", як він зауважив, настануть одразу.

"У Кремлі зараз просто вдають, що "нічого особливого не відбувається" — так, дрібні терористичні атаки… і десь далеко", — заявив Стрєлков.

Він припустив, що російська влада покладається на те, що ЗС РФ успішно відіб’ють контрнаступ ЗСУ. Про те, що ворожі сили можуть не відбити або відбити лише частково наступ захисників, на думку терориста, у Кремлі "не хочуть навіть думати". Самостійне переміщення бойовиків ПВК "Вагнер" він назвав вигідним ЗСУ.

"Саме такого результату противник і хоче — щоб великий (хоч і сильно пошарпаний) резерв, що утворився, був втягнутий в чергові (на зразок Бахмута) стратегічно-безглузді й криваві бої десь у Вовчанську. А ворог вдарить своїми добірними з'єднаннями десь в іншому місці", — пояснив Стрєлков.

Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що найманці ПВК "Вагнер" готові вирушити до Бєлгородської області РФ для "захисту" жителів.

3 червня такий намір підтвердив майор Збройних сил України Максим Жорін. За його словами, з позицій у місті Бахмут вийшли всі "вагнерівці".