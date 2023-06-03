"Відправлять до Бєлгорода": у ЗСУ підтвердили вихід найманців ПВК "Вагнер" із Бахмута

На думку майора Максима Жоріна, "вагнерівцям" дадуть відпочинок і надалі заткнуть ними дірки на фронті. Спроба захоплення Бахмута коштувала РФ понад 60 тисяч окупантів, підрахували британські ЗМІ.

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Найманці російської ПВК "Вагнер" у повному складі вийшли з Бахмута. Про це написав 3 червня у Telegram майор Збройних сил України, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

"Вагнера" з позицій у Бахмуті справді всі вийшли (сподіваюся, окрім досвідчених "Бібера" та "Долика"). Бачу їхню подальшу роль наступним чином. Якщо все буде відносно спокійно, їм дадуть трохи відпочити, перегрупують, дадуть нагороди, що вижили, і знову поставлять на якийсь напрям", — поінформував екскомандир.

Російська армія найближчим часом отримає "сильних п***лей", упевнений Жорін

За його словами, якщо російська армія найближчим часом отримає "сильних п***лей", найманців розгорнуть і заткнуть ними якусь дірку на фронті.

"Або вони зараз швидше самі зорієнтуються і вирушать захищати Бєлгород. Це варіант найвдаліший — краще б усі вони воювали вдома", — підсумував український військовий.

Нагадаємо, що голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 1 червня заявляв про вихід значної частини "вагнерівців" із Бахмута.

За словами Пригожина, його найманці готові вирушити до Бєлгородської області, де йдуть активні бої. На його думку, армія Росії під керівництвом Міноборони не в змозі припинити "свавілля та захоплення територій".

Британські ЗМІ підрахували, що спроба Росії захопити Бахмут призвела до втрати понад 60 тисяч окупантів.