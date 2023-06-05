У Бєлгородській області внаслідок атаки БПЛА загорівся енергооб'єкт (фото)

За даними російських медіа, пожежа сталася на підстанції поблизу пункту Болховець. Інцидент з безпілотником підтвердив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

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Український безпілотник скинув вибуховий пристрій на енергетичний об’єкт у Бєлгородському районі. Про це в ніч на 5 червня повідомили у телеграм-каналі SHOT.

"Наразі на місці події пожежа, працюють оперативні служби. Відключення електроенергії немає, попередньо обійшлося без постраждалих", — написали автори контенту.

У місцевому телеграм-каналі опублікували фото пожежі. Інцидент, за інформацією авторів, стався в районі пункту Болховець.

"Неподалік Болховця підірвали підстанцію, повідомляють підписники", — йдеться у пості.

Також знімками з місця подій поділився у соцмережах блогер Сергій Стерненко.

Фото: Соцмережi Фото: Telegram / Стерненко Фото: Telegram / Стерненко

Атаку на енергооб’єкт підтвердила місцева влада

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що у Бєлгородському районі загорівся енергетичний об’єкт. За його словами, попередньо причиною займання визначили скинуту з безпілотника вибухівку.

"Постраждалих немає. Відключення споживачів немає. На місці працюють оперативні служби", — проінформував Гладков.

Нагадаємо, 4 червня терорист Ігор Стрєлков розкритикував бездіяльність Кремля на тлі боїв у Бєлгородській області РФ. На його думку, переміщення найманців ворожої ПВК "Вагнер" — лише вигідне ЗСУ.

Також 4 травня бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" запропонували проведення мирних перемовин губернатору В’ячеславу Гладкову. Єдиною вимогою обговорення ситуації в регіоні визначили те, що посадовець має прийти на зустріч без зброї.