Контрнаступление ВСУ началось: "самые сливки" Сил обороны еще не на поле боя, — СМИ (карта)

По данным журналистов, некоторые из рейдов ВСУ угрожают перерезать сухопутный коридор, связывающий Россию с Крымом. По словам западных советников Украины, оборонительные построения российских войск могут быть более хрупкими, чем считается.

События последних дней указывают на то, что долгожданное контрнаступление Украины в 2023 году началось, хотя "самые сливки" Сил обороны пока еще не на поле боя. Об это пишет The Economist со ссылкой на оценки представителей Запада.

"4 июня — за четыре Дня до высадки в Нормандии, начала освобождения Европы от нацистов — украинские силы начали то, что российское военное командование назвало "масштабным" наступлением по пяти осям на юго-востоке Донецкой области", — говорится в публикации.

Некоторые из этих вылазок угрожали перерезать сухопутный коридор, связывающий Россию с Крымом. Другие рейды проходили на севере.

"Это, по сути, и знаменует начало наступления, атаки также ведутся на других участках фронта. Однако "самые сливки" ВСУ пока что на поле боя не появились", — отмечает издание.

ВСУ выманивают противника

Одна из таких атак имела место в районе Большой Новоселки, небольшого населенного пункта, расположенного недалеко от Донецка. Командующий пророссийскими боевиками в Донецкой области Александр Ходаковский заявил, что ВСУ показали, что уходят с занятых позиций, а затем нанесли удар по населенному пункту Новодонецкий.

По словам Ходаковского, украинцы провели успешный штурм с помощью небольшой ударной группы в составе только десяти единиц бронетехники. Вместе с тем это нарушило взаимодействия российских войск.

Успехи ВСУ в других районах фронта

Сообщается, что силы Украины вновь контролируют территории нескольких пригородов Бахмута. По некоторым данным, бои идут в направлении Соледара. Россияне заявляют, что отразили наземные атаки, что якобы стоило Украине значительных потерь.

Однако на самом деле ВСУ были в Новодонецком к утру 5 июня. Западные источники журналистов сообщили, что Украина продвинулась в этом районе на 5-6 километров.

Карта контрудара Украины

Российское Минобороны запустило информационную кампанию с тем, чтобы отметить заслуги командующего генерала Валерия Герасимова, который руководит обороной. В свою очередь, Генштаб ВСУ пока придерживается стратегии информационного локдауна.

Американские и европейские военные чиновники, которые советуются с Украиной, отмечают, что оборонительные рубежи российских войск могут быть более хрупкими, чем считается. А быстрый силовой штурм — лучший способ, чтобы свести к минимуму потери украинской стороны и не позволить россиянам залатать места прорыва.

Запад считает, что Украина действовала излишне осторожно в прошлом, особенно в ходе контрнаступления в Херсонской области, где украинские войска позволили тысячам россиян уйти со своей техникой. Хотя в конечном итоге Херсон все же освободили.

Если Украина планирует усилить свои удары в Донецкой области, это предполагает, что придется наступать в более восточном направлении, чем считалось прежде. Великая Новоселка находится примерно в 120 км от Бердянска — ключевого порта на Азовском море, который считается частью сухопутного моста между Россией и Крымом.

Наступление в Донецкой области может затронуть и Мариуполь. Уровень защитных построений РФ в Донецкой области не настолько высокий, чем в Запорожской. Некоторые десантные части ВС РФ в последнее время перебросили на север, в Бахмут, что, вероятно, открыло бреши в других районах фронта.

Рейды ополченцев из РДК в Белгородской области России отвлекают внимание.

Но, судя по всему, основные усилия Украина предпримет позже, так как ВСУ не могут излишне рассредотачиваться, поскольку есть только 12 штурмовых бригадах, а линия фронта — около 1000 км.

Россия тоже не может себе позволить защищать всю линию фронта. На текущем этапе Украина все еще тестирует оборону ВС РФ, ищет или создает уязвимости.

Напомним, что, по оценкам ISW за 4 июня, и Украина, и РФ заявляют о захвате территорий на линии Купянск — Сватово.

Также сообщалось, что, по данным ОК "Восток" за 5 июня, российские войска понесли потери в направлении Лимана, Купянска и Бахмута.