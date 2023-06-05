Бои в Белгородской области: в РДК утверждают, что контролируют Новую Таволжанку (видео)

Добровольцы отметили, что Новая Таволжанка Белгородской области — не какое-то маленькое заброшенное село, а населенный пункт, в котором до начала активных боев жили пять тысяч человек.

В понедельник, 5 июня представители "Русского добровольческого корпуса" (РДК) опубликовали видео из Новой Таволжанки. Они утверждают, что другой власти в населенном пункте нет.

"Бойцы "Русского Добровольческого корпуса" который день контролируют населенный пункт Новая Таволжанка. Хочу напомнить всем гражданам России, что это не какое-то маленькое заброшенное село, а населенный пункт в пять тысяч человек", – заявили добровольцы.

Они утверждают, что в поселке сейчас нет никакой власти, кроме РДК.

"Раз господин Гладков не может контролировать свою подшефную территорию, мы будем разговаривать только с его руководителями, которые находятся в Москве", – добавил боец.

В сообщении говорится, что Новая Таволжанка, по-прежнему, не интересует ни региональную, ни федеральную власть. Судьба России за пределами МКАД не волнует тех, кто живет в черте Садового Кольца, Барвихи, Новой Риги или Рублевки, а у местной власти давно нет никакого контроля над ситуацией.

Ситуация в Белгородской области

В "Русском добровольческом корпусе" 3 июня рассказали, что намерены снова организовать соответствующие рейды вглубь территории РФ. Они будут пытаться закрепиться в районах, где местные власти скрылись, а люди покинули свои дома.

Уже 5 июня аналитики DeepStateMAP сообщили, что на Белгородщине образовалась серая зона вблизи украинской границы. В общей сложности территория увеличилась до 10 кв. км. Специалисты считают, что отсутствие управления и неудачные попытки армии РФ отразить атаку, спровоцировало потерю значительной территории вблизи границы с Украиной. Передислокация дополнительных русских подразделений в Белгородскую область не дала результата для Кремля.

Также бойцы РДК и ЛСР сумели пройти на территорию Новой Таволжанки. Российские медиа сообщают, что 20 добровольцев заняли три дома в населенном пункте, после чего началось сражение с подразделениями Минобороны РФ.

Напомним, 5 июня в Белгородской области в результате атаки БПЛА загорелся энергообъект. По данным российских медиа, пожар произошел на подстанции вблизи пункта Болховец. Инцидент с беспилотником подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков. Представители местных властей считают, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на объект.