Минус танки, БМП-3 и БРДМ: в ЛСР выложили видео уничтожения техники ВС РФ на Белгородщине

Бойцы Легиона "Свобода России" призвали солдат ВС РФ прекратить сопротивление, сдаваться в плен и сохранить себе жизни.

В ночь на понедельник, 5 июня, бойцы Легиона "Свобода России" (ЛСР) уничтожили два танка, БМП-3 и БРДМ. Соответствующее видео они опубликовали в Telegram.

"Этой ночью Легион с использованием ударных дронов уничтожил несколько единиц боевой техники режима. Ночь — наше время, и от нас вам не спрятаться даже в темноте", – говорится в сообщении.

На кадрах видно как при помощи беспилотников наносятся удары по военной технике российской армии, после чего можно наблюдать взрыв.

Кроме того, добровольцы призвали русских солдат прекратить сопротивление, сдаваться в плен и сохранить себе жизни.

"Вам нет смысла гибнуть за кооператив "Озеро" и еще один президентский срок бункерного плешивого деда", – добавили в ЛСР.

Ситуация в Белгородской области

5 июня аналитики DeepStateMAP сообщили, что на Белгородщине образовалась серая зона вблизи украинской границы. В общей сложности территория увеличилась до 10 кв. км. Специалисты считают, что отсутствие управления и неудачные попытки армии РФ отразить атаку, спровоцировали потерю значительной территории вблизи границы с Украиной. Передислокация дополнительных русских подразделений в Белгородскую область не дала результата для Кремля.

Также бойцы РДК и ЛСР сумели пройти на территорию Новой Таволжанки. Российские медиа сообщают, что 20 добровольцев заняли три дома в населенном пункте, после чего началось сражение с подразделениями Минобороны РФ.

В этот же день представители "Русского добровольческого корпуса" заявили, что контролируют Новую Таволжанку и другой власти в населенном пункте, в котором ранее жили пять тысяч человек, нет.

Напомним, 5 июня в Белгородской области в результате атаки БПЛА загорелся энергообъект. По данным российских медиа, пожар произошел на подстанции вблизи пункта Болховец. Инцидент с беспилотником подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков. Представители местных властей считают, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на объект.