ВСУ активизировались: США заявили о вероятном начале украинского контрнаступления, — NYT

Вашингтон заявляет, что украинские войска значительно усилили артиллерийские удары и наземные штурмы. Свою оценку эксперты частично основывали на информации с военных спутников.

Американские чиновники сообщили, что имеются некоторые признаки того, что Украина, возможно, начала контрнаступление. Однако, украинские власти пока не раскрывают подробности своей стратегии и сохраняют молчание на этот счет. Об этом сообщило издание The New York Times.

Издание NYT, ссылаясь на информацию от американских и российских официальных лиц, сообщает, что украинские вооруженные силы усилили артиллерийские удары и наземные штурмы в рамках активного наступления.

Американские чиновники, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что активизация обстрелов является возможным свидетельством того, что началось давно запланированное контрнаступление Киева против российских сил.

Свою оценку чиновники частично основывали на информации с американских военных спутников, которые зафиксировали активизацию обстрелов с украинских военных позиций.

А Министерство обороны России в понедельник заявило, что началась крупная украинская операция на многих участках линии фронта в Донецкой области, но атака была отбита.

Согласно заявлению Минобороны РФ, 4 июня украинские вооруженные силы предприняли попытку крупного наступления на "южно-донецком направлении". В наступлении было задействовано 6 механизированных батальонов и 2 танковых батальона.

Однако, к утру 5 июня украинские силы якобы были отброшены на исходные позиции. В то же время, оккупационные силы проводили активные боевые действия в центральной части Марьинки, как заявлено в сообщении российского ведомства.

"Украина хранит молчание о военных операциях после месяцев подготовки к большому контрнаступлению в войне", — отмечает NYT.

Напомним, что, по оценкам ISW за 4 июня, и Украина, и РФ заявляют о захвате территорий на линии Купянск — Сватово.

Также сообщалось, что, по данным ОК "Восток" за 5 июня, российские войска понесли потери в направлении Лимана, Купянска и Бахмута.