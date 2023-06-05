Произошла разгерметизация: оккупанты повредили трубопровод с аммиаком в Харьковской области

В связи с инцидентом в Купянском районе Харьковской области, был организован штаб для ликвидации последствий.

Российские захватчики сегодня, 5 июня, в результате обстрела повредили трубопровод с аммиаком в Купянском районе Харьковской области. Произошла разгерметизация, что представляет опасность для окружающей среды и местных жителей. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"В Купянском районе российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком. В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода", — написал чиновник.

По его словам, в связи с инцидентом в Купянском районе Харьковской области, был организован штаб для ликвидации последствий. На месте происшествия работают все необходимые службы, включая специалистов, занимающихся данной проблемой.

Однако, детали инцидента и меры по его устранению, пока еще не разглашаются.

Аммиак является химическим веществом, которое в газообразном состоянии может вызывать раздражение глаз и дыхательных путей. При контакте с аммиаком, люди могут испытывать симптомы, такие как слезотечение, кашель, боль в горле и затрудненное дыхание.

Напомним, что в пятницу, 2 июня, Вооруженные силы Российской Федерации в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Атака была совершена ракетами С-300, две из которых попали в лесной массив Змиевского общества Чугуевского района.

Кроме того, 31 мая в результате вражеского обстрела Волчанска в Харьковской области погиб 60-летний мужчина, еще один получил ранение. По словам Олега Синегубова, за диверсионно-разведывательный группа РФ пыталась проникнуть на территорию области в районе села Зеленое.