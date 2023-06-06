В РФ хотят оповещать мужчин о мобилизации через СМС-рассылку: подробности

В Минобороны отмечают, что этот шаг якобы направлен на то, чтобы сократить сроки мобилизации и повысить качество оповещения. В Госдуме рассмотрят этот законопроект в скором времени.

В Министерстве обороны Российской Федерации предложили оповещать местное население о мобилизации при помощи сообщений на телефон. Об этом сообщают росСМИ 5 июня.

В документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов сообщается, что граждан, которые подлежат мобилизации, могут в будущем оповещать об этом при помощи СМС-рассылки. Этот законопроект уже внесли в Государственную думу и в скором времени планируют его рассмотреть.

Направлен этот шаг на то, чтобы якобы сократить сроки и повысить качество оповещения о мобилизации.

"В соответствии с предложением, уведомление о направлении повестки будет размещаться в личном кабинете гражданина в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", а также в личном кабинете налогоплательщика. Кроме того, оповещение будет направляться через СМС-сообщения на абонентский номер, указанный на портале Госуслуг", — говорится в сообщении.

Сейчас в Российской Федерации оповещают граждан о мобилизации при помощи повесток.

Напомним, 17 мая сообщалось, что электронный реестр воинского учета заработает в РФ уже до осеннего призыва. Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что военкоматы смогут собирать сведения о военнообязанных в государственных учреждениях и рассылать повестки гражданам онлайн.

10 мая в России заявили о необходимости второй волны мобилизации из-за "сильной нехватки личного состава".