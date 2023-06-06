"Видим несколько линий": глава Пентагона оценил защитные сооружения оккупантов

По словам Ллойда Остина, на некоторых участниках фронта россияне основательно укрепили свои позиции, однако у ВСУ есть возможность успешно прорваться и маневрировать.

Глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал оборонные сооружения, построенные Вооруженными силами Российской Федерации на территории Украины. Об этом пишет "Голос Америки" 5 июня.

"Эта оборона во многих случаях — глубокая защита. Мы видим несколько линий укреплений, рвы, зубы дракона, подготовленные позиции и т.д.", — констатировал глава американского оборонного ведомства.

При этом Остин указал на то, что несмотря на "значительную подготовку" на некоторых участках фронта, оккупантам приходится обороняться на существенной территории, поэтому их укрепления не могут быть одинаково качественными в каждой точке.

По словам главы Пентагона, ВСУ должны найти более слабые участки вражеской обороны и использовать их.

"Наша цель состоит в том, чтобы сделать все, чтобы мы снабдили их обучением, платформами и возможностями, чтобы они могли успешно прорваться и маневрировать", — заключил Ллойд Остин.

Напомним, что по данным Центра национального сопротивления от 29 мая, российские оккупанты привлекают граждан Беларуси строительству фортификационных сооружений во временно оккупированных частях Херсонской и Донецкой областей.

Ранее, 23 мая, мы также сообщали, что спутниковый анализ BBC выявил разветвленные оборонительные сооружения, построенные россиянами в ожидании предстоящего контрнаступления ВСУ по 4 направлениям.

Еще мы писали о том, что по данным Reuters от 19 мая, в последние недели российские оккупанты укрепляют оборонительные позиции, оборудуют новые огневые точки и минируют территорию вокруг Запорожской АЭС.