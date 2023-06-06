В результате штурма позиций ВС РФ десятки россиян оказались в плену (видео)

Украинские войска провели штурм позиций захватчиков с применением техники и артиллерии. Россияне потеряли личный состав и несколько единиц бронетехники.

Украинские войска и дальше уничтожают российских оккупантов и пополняют обменный фонд. Об этом на YouTube сообщило Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

На видео можно увидеть, что украинские войска ведут масштабный штурм позиций захватчиков с применением техники и артиллерии. Впоследствии из беспилотника украинские бойцы зафиксировали уничтоженные БМП-3 и бронеавтомобили российских подразделений.

Наступление ВСУ: что известно

Аналитики Института изучения войны (ISW) 5 июня сообщили, что российские войска потеряли свои позиции по определенным направлениям. По их информации, украинские войска продвинулись вглубь территории на расстояние от 500 метров до 3 километров. Российские источники со своей стороны утверждали, что Силы обороны смогли вернуть контроль над населенными пунктами Новодаровка и Нескучное.

Артиллеристы 26 бригады ВСУ показали, как уничтожили гаубицу "Мста-Б". Российские захватчики организовали подходящие позиции для артиллерийской системы среди густой растительности. Все же установка была ликвидирована подразделением Вооруженных Сил Украины.

Также танки Вооруженных сил Украины пошли на штурм в районе Бахмута. Тяжелая украинская бронетехника на Бахмутском направлении подошла вплотную к локации, где организовали позиции захватчики, уничтожив их позиции. Танки 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали очаги россиян, находившихся в густой растительности.

Напомним, 5 июня The New York Times сообщили, что ВСУ активизировались на определенных участках фронта. Вашингтон заявляет, что украинские войска существенно усилили артиллерийские удары и наземные штурмы. Свою оценку эксперты частично основывали на информации из военных спутников. Говорившие на условиях анонимности американские чиновники заявили, что активизация обстрелов является возможным свидетельством того, что началось давно запланированное наступление Украины против российских сил.