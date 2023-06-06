ВС РФ подорвали Каховскую ГЭС: 80 населенным пунктам грозит затопление, — Шмыгаль (видео)

По словам главы правительства, эвакуационные мероприятия из зоны подтопления уже начались. Кроме того в ожидании стоят поезда, которые будут вывозить жителей подтопленных территорий в безопасный Николаев.

Из-за подрыва Каховской ГЭС, который ВС РФ совершили ночью 6 июня, под угрозой затопления оказались 80 населенных пунктов. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем официальном телеграм-канале во вторник, 6 июня.

"Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. Занимаемся эвакуацией жителей районов подтопления", — написал Шмыгаль.

По словам главы украинского правительства, сейчас людей эвакуируют из микрорайона Остров в Херсоне. Также уже сформированы эвакуационные поезда в Николаев.

Кроме того эксперты уже начали оценивать последствия этой техногенной катастрофы, спровоцированной ВС РФ, для окружающей среды и Запорожской АЭС. Последнее выполнить сложно, так как ЗАЭС находится под контролем российских оккупантов, которые скрывают истинное положение дел на объекте.

"Уничтожение Каховской ГЭС — террористический акт со стороны России, которая несет за это полную ответственность. Разрушение ГЭС грозит экологической катастрофой для юга нашего государства", — резюмировал Шмыгаль.

Напомним, 6 июня в ВСУ объяснили причину подрыва Каховской ГЭС. По мнению спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк, российские оккупанты поняли, что натворили, поэтому и сами начали экстренно эвакуироваться из опасных районов Херсонщины.

В Оперативном командовании "Юг" утром 6 июня подтвердили подрыв российскими оккупантами плотины Каховской гидроэлектростанции. В пресс-службе не указали масштаб разрушения. Также не указали скорость и объем воды, вероятны районы подтопления.

Впоследствии глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что началась эвакуация из потенциально опасных районов. В 6.45 в Telegram было опубликовано его сообщение о том, что вода достанется критического уровня за пять часов.