Паническая попытка РФ помешать деоккупации украинской территории: ГУР о подрыве Каховской ГЭС

Действия окупантов являются очевидным актом экоцида и военным преступлением, говорят в разведке. О заминировании дамбы ГУР предупреждали еще в апреле 2022 года.

6 июня около 2:30 ночи российские оккупанты взорвали дамбу Каховского водохранилища. В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что таким образом РФ пытается остановить наступление.

Действия российских оккупантов на Каховской ГЭС в ГУР назвали актом экоцида и очевидным военным преступлением. Подрыв дамбы повлияет не только на ситуация в пределах Украины, но и на экосистему всего Черноморского региона. Также преступление усугубляет угрозу ядерной катастрофы, потому что специальные охлаждающие ставки на Запорожской АЭС набирали воду в Днепре, и они зависят от уровня воды.

Еще в апреле прошлого года разведчики фиксировали, что оккупанты проводили работы по заминированию Каховской ГЭС почти сразу после оккупации гидроучреждения. На самой плотине стояли тентованные грузовики со взрывчаткой. Поэтому в ГУР заявляют, что теракт является попыткой усложнить действия украинской армии.

"Этот террористический акт является признаком паники путинского режима и попыткой усложнить действия украинских Сил Безопасности и Обороны. Он станет весомым доказательством на международном трибунале, который несомненно ожидает каждого причастного к совершению военных преступлений на территории Украины", — подытожили в ГУР.

Напомним, 6 июня оперативное командование "Юг" сообщило, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что под угрозой затопления находятся 80 населённых пунктов. Правительство объявило эвакуацию.