Наступление ВСУ имеет те же вызовы, что и союзники во время высадки в Нормандии – Forbes

ВСУ имеют подготовленные силы и новые части, а РФ обустроила оборонительные укрепления. Похожая ситуация была во время Второй мировой войны, пишут журналисты.

79 лет назад войска США, Великобритании и Канады высадились на берег Нормандии, значительно укрепленный немецкими захватчиками. Сейчас у Украины есть похожая ситуация, когда нужно штурмовать оборонительные укрепления российских войск. Об этом сообщает Forbes.

6 июня 1944 г. началась операция по высадке союзников на берег Франции — это был рискованный шаг для освобождения Западной Европы. В издании отмечают, что у многих операция "Оверлорд" воспринимается сквозь розовые очки, что это была большая победа. Однако на самом деле боевые действия были тяжелыми двухмесячными испытаниями. Сейчас прошедшие подготовку украинские подразделения готовятся к собственной операции "Оверлорд".

Подразделения союзников смогли пробить укрепленную оборону берега через несколько часов, но дальше продолжались тяжелые бои с человеческими потерями. Германия поняла, что высадка в Нормандию является основным усилием, поэтому перебрасывали туда подкрепление. В США, Канаде и Британии были задержки помощи, поэтому доходило до попыток покинуть Нормандию. Попытки оказались тщетными.

Украина сейчас полагается на слабые кадры партнеров, которые гораздо более уязвимы к политическим заявлениям. В идеале российские оборонные укрепления должны упасть так же быстро, как немецкие оборонные укрепления, но ВСУ могут столкнуться с тяжелым и кровавым сопротивлением. Поэтому Украине важно изучить уроки союзников при высадке в Нормандии.

Высадка в Нормандии была сложной операцией Фото: Википедия

Что общего между ситуацией в Украине и операцией "Оверлорд"

Украина, как и союзники в Нормандии, также лишь разгадывает тайны общевойскового боя, пытаясь связать пехоту, танки, артиллерию и все остальное на поле боя в скоординированной атаке, считают в издании. Кроме того, Силы обороны должны перенести западную школу военного искусства на поле битвы.

Столкнувшись со значительными укреплениями оккупантов, украинским войскам нужно быть готовым менять план операции. Так как высадка в Нормандии в отдельные моменты потери американских подразделений составляли до 100% личного состава целой дивизии.

Важным элементом является боевой опыт бойцов. Украина будет полагаться на подготовленные подразделения. Также командование хорошо понимает, что демографическая ситуация в будущем будет большим вызовом. Территория, где придется вести контрнаступление, по крайней мере, на первых этапах более благоприятна к защитникам. Поэтому Украину ждет сложное испытание, а значит, может и не быть агрессивных действий на поле боя.

Напомним, 5 июня СМИ писали, что украинские войска значительно усилили штурмовые действия и артиллерийские удары, что может являться признаками контрнаступления.

6 июня глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что ВС РФ укрепили свои позиции, однако УСУ имеют возможность успешно прорываться и маневрировать.