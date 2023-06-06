"Не лезьте не в свое дело": в КНР заявили, что силы США должны покинуть Восточную Азию

"Когда к нам приходят друзья, мы встречаем их прекрасным вином. Когда приходят шакалы или волки, мы встречаем их с дробовиками", — заявил министр обороны КНР.

В последнее время произошел ряд инцидентов между Вооруженными силами США и Народной освободительной армией Китая (НОАК), когда китайские военные совершали опасные и агрессивные маневры вблизи американских коллег. Между тем в Пекине дали понять, что китайские вооруженные силы продолжат подобные действия до тех пор, пока силы США и союзников не оставят регион Южно-Китайского моря и прилегающие к нему территории. Об этом заявил глава Минобороны КНР Ли Шанфу в ходе публичного выступления в Сингапуре на ежегодной конференция "Диалог Шангри-Ла".

В своем первом публичном выступлении министр обороны Китая не оставил никаких сомнений в том, что вооруженные силы его страны будут продолжать заниматься тем, что США и другие союзники называют опасным и непрофессиональным поведением на море и в воздухе. При этом он заявил, что любые иностранные военные должны "заниматься своим делом".

"Почему все эти инциденты произошли в районах рядом с Китаем, а не в районах рядом с другими странами? Лучший способ — это чтобы все страны, особенно корабли ВМС и истребители (США) не совершали действий по закрытию территорий других стран. Какой смысл туда идти? В Китае мы всегда говорим: "Не лезь не в свое дело", — ответил Ли Шанфу.

Министр добавил, что Китай по-прежнему привержен пути мирного развития, но без колебаний будет защищать свои "законные права и интересы, не говоря уже о том, чтобы пожертвовать основными интересами нации".

"Как говорится в известной китайской песне: "Когда к нам приходят друзья, мы встречаем их прекрасным вином. Когда приходят шакалы или волки, мы встречаем их с дробовиками", — заявил министр обороны КНР.

В своей речи Ли Шанфу подчеркнул — "какая-то страна" навязывает свои правила другим, представляя международное право как своего рода заговор Запада с целью прижать Китай к стенке. Он считает, что честность и справедливость для больших или малых, сильных или слабых, богатых или бедных стран, должны превосходить "закон джунглей", так как все они — равноправные члены международного сообщества.

Не называя открыто конкретное государство китайский министр высмеял так называемый "международный порядок, основанный на правилах". Он сказал, что в этом смысле никто и никогда не скажет, "что это за правила и кто их установил".

Комментируя слова главы Минобороны КНР эксперт по Китаю из Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис в интервью Breaking Defense отметил, что по сути Ли Шанфу четко обозначил позицию Китая. Он не приемлет существующую систему и хочет, чтобы другие страны — в основном США — покинули международные воды и воздушные пути вблизи Китая.

"Китай хочет получить эксклюзивный доступ к водам Восточной Азии. Другими словами, он хочет военно-морского господства и контроля. Большая стратегическая цель — это международный порядок под руководством Китая, китайский век, в котором стратегическое превосходство США закончилось", — рассказал Дэвис.

Напомним, 26 мая китайский многоцелевой истребитель Народно-освободительной армии J-16 выполнил агрессивный маневр вблизи американского самолета, создав на пути RC-135 зону турбулентности. В ВВС США заявили, что они выполняли обычную операцию в международном воздушном пространстве, поэтому действия китайского летчика были неоправданно агрессивны.

Также произошел инцидент 3 июня. Китайский военный Luyang III DDG 132 два раза пересек путь американскому эсминцу USS Chung-Hoon, совершив опасный маневр. Чтобы избежать столкновения, эсминец ВВС США был вынужден изменить курс и снизить скорость движения.