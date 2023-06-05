Агрессивный маневр: боевой корабль КНР "подрезал" эсминец ВМС США Chung-Hoon (видео)

Корабль НОАК Luyang III DDG 132 два раза пересек путь американского корабля. Чтобы избежать столкновения, USS Chung-Hoon был вынужден изменить курс и снизить скорость.

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В Южно-Китайском море произошел новый инцидент с участием военно-морских сил Китая и США. 3 июня китайский военный корабль приблизился на 140 метров к американскому эсминцу USS Chung-Hoon и пересек ему курс, совершив опасный маневр. Видео сближения двух военных кораблей было снято с борта канадского корабля HMCS Montreal, который в это же время совершал совместные маневры с USS Chung-Hoon.

Кадры были сняты журналистами канадского издания Global News, который в этот момент находились на корабле HMCS Montreal. Став свидетелями инцидента они пообщались с капитаном канадского корабля Полом Маунтфордом, который назвал действия китайских моряков непрофессиональными.

По его словам, когда китайский корабль изменил свой курс его экипаж вызвал американское судно и сказал им уходить, иначе произойдет столкновение. Американцы в ответ попросили китайцев держаться подальше от судна, но в итоге USS Chung-Hoon пришлось изменить курс и снизить скорость, чтобы избежать столкновения.

"Тот факт, что об этом было объявлено по радио до того, как это было проделано, ясно указывает на то, что это было намеренное действие", — отметил Маунтфорд.

В свою очередь китайцы сообщили по радиосвязи и канадскому, и американскому кораблям, что они заходят на китайскую территорию, несмотря на то, что совместная миссия проходила в международно признанных водах, добавил капитан.

Согласно официальным данным командования Индо-Тихоокеанским флотом США, инцидент спровоцировал китайский эсминец типа Luyang III DDG 132, выполнив опасный маневр и нарушив таким образом морские "правила дорожного движения" в международных водах.

"Эсминец КНР LY 132 обогнал Chung-Hoon по левому борту и пересек его носовую часть на расстоянии 150 ярдов. Chung-Hoon сохранил курс и снизил скорость до 10 узлов, чтобы избежать столкновения. КНР LY 132 во второй раз пересек нос Chung-Hoon с правого борта на левый на расстоянии 2000 ярдов и остался в стороне от левого борта", — говорится в сообщении.

Видео сближения кораблей Luyang III DDG 132 и USS Chung-Hoon (смотреть с 0:44)

Напомним, китайский истребитель J-16 26 мая выполнил неоправданно агрессивный маневр вблизи американского разведчика RC-135, который пролетал над Южно-Китайским морем. На опубликованных кадрах видно как американский самолет попадает в зону турбулентности, вызванной проходом J-16.

После инцидента американские военные отметили, что они обеспокоены радиомолчанием между Вашингтоном и Пекином. В этой связи госсекретарь Энтони Блинкена, заявил о необходимости "регулярных, открытых линий связи", поскольку в таких ситуациях самое опасное — недопонимание.