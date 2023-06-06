Добровольцы опубликовали кадры ликвидации полковника ВС РФ Стэсева (видео)

В Легионе "Свобода России" пообещали, что каждый военный преступник понесет заслуженное наказание. Уточняется, что полковник ВС РФ Андрей Стэсев был ликвидирован в ночь на 5 июня в районе села Новая Таволжанка.

Легион "Свобода России" опубликовал видео ликвидации в Белгородской области старшего оперативного командования ВДВ РФ полковника Андрея Стэсева. Об этом сообщается в Telegram-канале ЛСР.

"Таких преступников, как он, по локоть замаравших руки в крови мирных жителей, всегда настигает справедливая расплата", — говорится в публикации.

Внимание, видео 18+: рейд РКД в Белгородской области: видео ликвидации полковника Андрея Стэсева

По словам представителей пресс-службы ЛСР, каждый военный преступник должен понести заслуженное наказание перед судом.

Российский военный был ликвидирован русскими добровольцами в ночь на 5 июня в районе села Новая Таволжанка.

О 53-летнем полковнике Андрее Стэсеве известно, что он участвовал во многих российских военных кампаниях — будь то две Чеченские войны, Сирия, "миротворческая миссия в Югославии" или оккупация Абхазии.

К тому же, у него есть две медали за "возвращение" Крыма. Однако неизвестно, какая именно ему отводилась роль в оккупации Крымского полуострова.

Напомним, что, по информации ЛСР, полковник Андрей Стэсев несет ответственность за военные преступления на территории Украины.

Также сообщалось, что в ЛСР показали видеозапись уничтоженной российской техники в Белгородской области: танки, БМП-3 и БРДМ.