Не связаны с вооруженными силами: Варшава об участии ПДК в операциях под Белгородом

В канцелярии польского премьер-министра ответили, что деятельность ПДК не должна отождествляться с властями Республики Польша.

Министр канцелярии премьер-министра Польши Станислав Жарын прокомментировал причастность бойцов "Польского добровольческого корпуса" (ПДК) к боевым действиям на территории Белгородской области РФ. Он подчеркнул, что ПДК никак не связан с польскими вооруженными силами или каким-либо учреждением Республики Польша, передает издание Defence 24.

"Деятельность польских добровольцев, поддерживающих Украину в борьбе против России, не должна отождествляться с властями Республики Польша", — заявил Жарын.

Авторы публикации отметили, что после постов в Telegram с бойцами ПДК в польском информационном пространстве поднялась шумиха по поводу того, что поляки участвовали в операциях под Белгородом, то есть пересекли украинско-российскую границу. И хотя польские добровольцы принимали участие в оборонительных боях практически с самого начала полномасштабного российского вторжения, они были разбросаны по различным фронтовым формированиям.

Кроме того большинство из них ранее проходили стажировку в подразделениях Международного легиона, поэтому корпус должен был стать первым официальным подразделением, в котором служили представители других наций.

Также было подчеркнуто, что тысячи поляков украинского происхождения, которые живут в приграничных территориях, например на Волыни, встали на защиту своей страны.

Вместе с тем, относительно участий бойцов ПДК в диверсионных операциях на территории Белгородской области в сообщении "Русского добровольческого корпуса" сказано, что поляки занимались обеспечением конвоирование военнопленных, военным и медицинским тыловым обеспечением, но только в пределах государственной границы Украины.

"Польский добровольческий корпус не принимал участия в операциях российских подразделений, которые, воюя на стороне Украины, проводили операции на территории России", — говорится в заявлении.

Напомним 6 апреля стало известно что бойцы "Польского добровольческого корпуса" и "Русского добровольческого корпуса" будут совместно выполнять боевые операции в Украине. При этом ПДК получил эмблему кавалерийского эскадрона "Гусаров смерти", который поляки создали в 1920 году для борьбы с большевиками.