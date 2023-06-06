Было открыто слишком мало шлюзов: OSINT-аналитики не исключают саморазрушения Каховской ГЭС

По мнению аналитиков, к прорыву плотины уровень воды в Каховском водохранилище достиг беспрецедентных уровней, а часть дорог и шлюзовых ворот были разрушены или повреждены.

Плотина Каховской ГЭС могла разрушиться из-за ранее полученных повреждений. Такой вывод допускают журналисты The Washington Post и Financial Times Эван Хилл и Кристофер Миллер, основываясь на сделанных до прорыва Каховской ГЭС спутниковых снимках.

По их мнению, между 28 мая и 5 июня часть дороги и шлюзовых ворот, проходивших над Каховской плотиной, были разрушены или повреждены.

"Я далеко не инженер, но, может, дамбу разрушила матушка-природа, а не украинцы или россияне?" — комментирует снимки журналист Bellingcat Арик Толер.

Хилл обращает внимание на то, что незадолго до прорыва плотины уровень воды в Каховском водохранилище достиг беспрецедентных уровней.

"К случившемуся ночью Каховское водохранилище достигло беспрецедентно высокого уровня. Вероятно, это произошло из-за того, что российские войска держали открытыми слишком мало шлюзов", — написал Хилл.

В то же время другой журналист Оливер Кэррол из издания The Economist написал, что утром 6 июня жители Херсонской области слышали громкий взрыв.

Напомним, что 6 июня немецкое издание Bild опубликовало новость о том, что ВС РФ взорвали ГЭС в Украине. Однако впоследствии название новости было изменено на "огромная дамба взорвалась" в Украине.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что ВС РФ подрывом дамбы в Новой Каховке, прежде всего, повредили гражданскому населению, но также создали проблемы для себя, поскольку разрушенная российская линия обороны упростит контрнаступательные действия для ВСУ.