После подрыва Каховской ГЭС: ВСУ наносят удары по позициям РФ на левом берегу Днепра (видео)

На кадрах, опубликованных Сухопутными войсками, видны взрывы и столбы дыма после "прилетов" по позициям российских захватчиков.

Во вторник, 6 июня, украинские защитники продолжают наносить удары по позициям оккупантов на левом берегу Днепра. Соответствующее видео Сухопутные войска опубликовали в Telegram.

Несмотря на сегодняшнюю катастрофу на Каховской ГЭС, Силы обороны Украины продолжают свою работу. На кадрах видны взрывы и клубы дыма, поднимающиеся над позициями оккупантов после "прилетов".

Также на видео можно заметить, что вода также добралась до позиций украинских бойцов, однако это их не останавливает. Голос за кадром отмечает высокую скорость течения.

"Боже, как оно горит", – говорит оператор.

Напомним, 6 июня Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ опубликовало видео масштабного штурма позиций захватчиков с применением техники и артиллерии.

5 июня аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что российские войска потеряли свои позиции по определенным направлениям. По их информации, украинские войска продвинулись вглубь территории на расстояние от 500 метров до 3 километров.