"Очередное фаершоу": бойцы 3-й ОШБр уничтожили склад с БК россиян под Бахмутом (видео)

На видеоролике можно увидеть, как украинские защитники обнаруживают склад с боеприпасами РФ и уничтожают его одним выстрелом из 120-мм миномета.

Украинские бойцы из третьей штурмовой бригады показали работу разведывательно-ударного подразделения под Бахмутом. Об этом сообщает пресс-служба разведывательно-ударного подразделения 3-й ОШБр.

Защитники Украины показали видеоролик на котором видно, как уничтожают боекомплект российских оккупантов под Бахмутом из 120-мм миномета.

"Разведывательно-ударное подразделение Третьей штурмовой бригады. Находим состав БК подонков и делаем очередное фаершоу", — сообщают в пресс-службе штурмовой бригады.

Напомним, на днях воины подразделения воздушной обороны 77-й отдельной аэромобильной бригады показали, как уничтожают российские летательные аппараты РФ Zala, "Ланцет" и "Элерон-3".

Также напомним, в конце мая украинские защитники показали, как уничтожают гаубицу российских оккупантов "Мста-Б" вблизи Бахмута. Ликвидация вражеской артиллерии произошла вблизи города Донбасса, который долгое время остается самой горячей точкой российско-украинской войны.

4 июня бойцы 26-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича отличились успешными действиями на фронте, ликвидировав гаубицу 2А65 "Мста-Б". Украинские защитники зафиксировали активность оккупантов и открыли огонь. После серии выстрелов артиллерия Вооруженных сил Украины ликвидировала установку.