"Чтобы помешать контрнаступлению": у РФ есть все основания для подрыва Каховской ГЭС, — ISW

Украина "не заинтересована в разрушении плотины", т.к. это чревато затоплением 80 городов, сотнями тысяч беженцев и нарушением электроснабжения, считают военные исследователи.

Пока украинские власти и оккупационная адмнистрация РФ обмениваются заявлениями, для аналитики "Института исследования войны" не удивились подрыву Каховской ГЭС, поскольку прогнозировали такое развитие событий, передает Sky News.

Еще в прошлом году сотрудники американского аналитического центра допускали, что российские войска устроят взрыв на плотине Каховской ГЭС, чтобы отвлечь внимание от отступления войск из Херсона и помешать контрнаступлению Украины, и затем возложат ответственность за снесенную плотину на киевское руководство.

Американские эксперты заявили, что пока они не готовы дать оценку тому, кто несет ответственность за прорыв плотины, но сказали, что их октябрьский анализ все еще актуален.

Кто взорвал Каховскую ГЭС:

Украина "не заинтересована в разрушении плотины", т.к. это чревато затоплением 80 городов, сотнями тысяч беженцев и нарушению электроснабжения, отмечали военные исследователи из ISW.

У России же "есть все основания" для этого, чтобы отвлечь внимание от отступающих войск и расширить водную преграду, поскольку контрнаступающим украинским войскам необходимо будет пересекать реку для дальнейшего продолжения.

В ISW назвали абсурдными заявления о том, что российские войска не будут взрывать плотину из-за подачи воды в Крым, поскольку Крымский полуостров смог выжить и без доступа к каналу в период с 2014 по 2022 гг.

Напомним, что в ВСУ рассказали о повреждениях плотины Каховской ГЭС, которая была рассчитаны выдержать ядерный удар. По словам руководителя пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, оккупанты, возможно, не рассчитали силу взрыва, к тому же у плотины были повреждения и прежде.

Также сообщалось, что после подрыва Каховской ГЭС в Херсоне дома плывут, а люди спасают животных.