Не только Каховская ГЭС: Наев рассказал, как ВС РФ хотели подорвать дамбы на Днепре

По словам командующего Объединенными силами ВСУ, одной из вражеских целей была Киевская ГЭС. Этот объект полностью обеспечили защитой от воздушных ударов.

Российские военные пытались повредить не только Каховскую ГЭС, но и другие украинские дамбы. Об этом сообщил агентству "Укринформ" 6 июня командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

В качестве примера он привел Киевскую ГЭС, которая находится в зоне ответственности группировки сил и средств обороны Киева. Данная группировка подчиняется Наеву.

"Враг и до этого пытался повредить наши дамбы на реке Днепр, но попытки были тщетны", — заявил командующий.

Киевская ГЭС, по заверению Наева, полностью обеспечена прикрытием от ударов с воздуха и от атак диверсионно-разведывательных сил армии России.

"Мы анализируем все угрозы, которые могут быть в будущем и заблаговременно предпринимаем адекватные меры, снижающие и сводящие к нулю возможные враждебные действия", – добавил он.

Напомним, что глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота 6 июня подсчитал примерную сумму восстановления взорванной россиянами Каховской ГЭС в Херсонской области. Чтобы ее отстроить, понадобится от 800 миллионов до 1 миллиарда долларов.

Из-за подтоплений в Новой Каховке погибли животные в зоопарке "Казкова діброва". Оккупанты запретили выходить на работу сторожам зоопарка, поэтому животных не смогли выпустить из вольеров.