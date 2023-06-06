Подрыв Каховской ГЭС: Россия тоже решила созвать Совбез ООН

Постпред РФ в ООН Василий Небензя опроверг причастность России к разрушению ГЭС, аргументировав это тем, что затопление происходит на территории, находящейся под ее контролем.

Россия созовет срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС, сообщил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя. Об этом информирует РИА "Новости".

"Мы созовем. Срочно. Не знаю точного времени", — сказал он в ответ на вопрос, есть ли у российской делегации такие планы.

Небензя также прокомментировал обвинения России в совершении подрыва гидроэлектростанции.

"Могут ли они быть в психическом здравии? Разве мы можем провести диверсию на ГЭС, когда затопление происходит на территории, которую контролирует Россия?" — сказал дипломат.

Украина хочет созвать Совбез ООН из-за подрыва Каховской ГЭС

Украина еще раньше выразила намерение созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с подрывом Каховской ГЭС российскими оккупантами.

"По итогам заседания СНБО утром 6 июня был согласован предложенный министром иностранных дел Дмитрием Кулебой перечень действий МИД Украины в контексте реагирования, который, в частности, включает созыв Украиной срочного заседания Совета Безопасности ООН и вынесение вопроса российского теракта на заседание Совета управляющих МАГАТЭ, а также задействование механизма гражданской защиты Европейского Союза", — говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Также в дипломатическом ведомстве призвали страны "Большой семерки" и Европейского союза рассмотреть возможность введения новых дальновидных санкций против России, включая санкции в отношении российской ракетной индустрии и атомной отрасли.

Напомним, в результате затопления, вызванного разрушением дамбы Каховской ГЭС, во временно оккупированной Новой Каховке погибли все животные зоопарка "Казкова діброва". От подтопления могли спастись лишь лебеди и утки.

По информации СМИ, аналитики "Института исследования войны" не удивились подрыву Каховской ГЭС, поскольку прогнозировали такое развитие событий. Еще в прошлом году они допускали, что российские войска устроят взрыв на плотине.