Разрушение Каховской ГЭС может сделать невозможным форсирование Днепра ВСУ, — Bloomberg

По словам эксперта, российские оккупанты могут воспользоваться моментом и сосредоточить свои ограниченные силы на другом месте, тем самым отвлекая украинских военных.

Разрушение Каховской ГЭС может сделать невозможным форсирование Днепра Вооруженными силами Украины в ходе контрнаступления. Об этом пишет агентство Bloomberg 6 июня.

По информации журналистов, вода затопила огромное количество населенных пунктов в южных областях Украины, оккупированные в том числе. Это, как отмечает эксперт, может свести на нет возможность украинского наступления через Днепр.

"Это позволит российскому командованию сосредоточить свои ограниченные силы и внимание в другом месте, отвлекая при этом Киев необходимостью справляться с гражданскими последствиями катастрофы", — говорится в сообщении.

Научный сотрудник Национального института стратегических исследований Николай Белесков также считает, что вероятность форсирования Днепра украинскими военными была и без подрыва низкой, а произошедшая ситуация позволит обеим сторонам высвободить часть своих сил с этого участка.

"Поэтому вопрос только в том, кто сможет быстрее перебросить их в другое место", — заявил в комментарии изданию эксперт.

В Генштабе никак не прокомментировали эту информацию на момент публикации материала. Выше озвученые мысли являются предположением эксперта, а не официальным выводом.

Напомним, 6 июня военный эксперт заявил, что ВСУ планировали вернуть контроль над Каховской ГЭС перед подрывом. Эта операция гарантировала бы украинским военным, что российские оккупанты не осуществят подрыв дамбы. Теперь планы пришлось отложить.

Также в МИД Германии назвали РФ виновной в катастрофе на Каховской ГЭС. По словам министра Анналены Бербок, дамбу Новокаховской ГЭС использовали как оружие, подвергнув огромной опасности жизни людей.