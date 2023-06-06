Бои в Белгородской области: командир РДК заявил о ликвидации десятков военных РФ (видео)

По словам командира подразделения Дениса Никитина, бойцы ведут полноценные атаки на территорию России. Добровольцам удается захватить пленных и вооружение.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) ликвидировали несколько десятков российских военных во время рейдов в Белгородской области. Об этом заявил командир подразделения Денис Никитин в интервью YouTube-каналу "Ходорковский Live".

РДК идет на повышение ставок с каждой атакой. Сейчас военные удерживают под контролем поселок Новая Таволжанка, где живут около 5 тысяч человек, сказал он.

"Были захвачены пленные и оружие. Счет убитых путинских собак идет на десятки. В целом это уже полноценная атака на территорию России. Мы смотрим, как реагируют представители власти и армейские резервы", — сказал Никитин.

Командир РДК отметил, что российские военные, отправленные в зону боевых действий — представители Псковской, Тверской и Новгородской областей. Единственной мотивацией воевать стало получение уголовного срока за отказ от службы в оккупационной армии.

"Простые подневольные русские мужики. Вид крепостных крестьян, с ними не о чем разговаривать. Достучаться невозможно", — прокомментировал он.

Денис Никитин во время интервью опроверг связь с военным руководством Украины и какое-либо согласование действий с подразделениями ВСУ.

По его словам, РДК набирает силу — у военных появляется больше вооружений и возможностей.

Напомним, что 5 июня стало известно, каким образом бойцы Легиона "Свобода России" и РДК попали в Новую Таволжанку. По данным росСМИ, 4 июня 20 человек высадились на пляже поселка на трех плавсредствах.

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